«Так выглядит грехопадение»: Тодоренко призналась поклонникам в переедании

Телеведущая Регина Тодоренко в прошлом году во второй раз стала мамой. Первый ребенок, Михаил, появился у дивы и ее мужа, музыканта Влада Топалова, в 2019 году. Мирослав появился на свет совсем недавно, а звездная мама уже вовсю работает над своей фигурой после родов.
Артистка постаралась быстро вернуться к работе. Всего через два месяца после рождения малютки она встала на лед в новом сезоне проекта «Ледниковый период». Тренировки и диета помогли звезде похудеть. Результатами Тодоренко регулярно делилась с поклонниками в соцсетях.
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Дива также заметила, что после рождения Мирослава она восстанавливается быстрее, чем после появления Михаила. Телеведущая призналась, что занималась спортом по четыре часа пять раз в неделю. Не так давно красотка завляла, что хочет скинуть еще несколько килограммов.
«Согласитесь, недавно родившей женщине необходимо время, чтобы восстановиться. Я не из тех женщин, кто выходят из роддома как стройная грациозная лань. Приходит потрудиться», — отшучивалась дива в соцсетях.
После новогодних праздников красотка призналась своим фанатам, что поправилась. Тогда Регина заявила, что села на диету и теперь питается только фермерскими продуктами.
А накануне Тодоренко рассказала о новых проблемах с фигурой. Красотка рассказала, что стала часто есть по ночам.
«Вернулась домой со съемок. А после съемок чего всегда хочется? Правильно! Чувствуете свет? От чего свет? Ну, конечно же, от холодильника. Как перестать есть ночью? Прими правильное решение, Регина», — иронично отметила Регина.
Однако через несколько минут дива вновь вышла на связь в соцсетях и призналась, что не смогла удержаться от ночного перекуса и показала блюдо, которое собралась съесть.
«Ну, собственно, вот так выглядит грехопадение», — честно сказала телеведущая.
Также Регина шутливо отметила, что блюдо было действительно вкусным, а удержаться в такой ситуации и правда тяжело.