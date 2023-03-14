«Так выглядит грехопадение»: Тодоренко призналась поклонникам в переедании

Телеведущая Регина Тодоренко в прошлом году во второй раз стала мамой. Первый ребенок, Михаил, появился у дивы и ее мужа, музыканта Влада Топалова, в 2019 году. Мирослав появился на свет совсем недавно, а звездная мама уже вовсю работает над своей фигурой после родов.

Артистка постаралась быстро вернуться к работе. Всего через два месяца после рождения малютки она встала на лед в новом сезоне проекта «Ледниковый период». Тренировки и диета помогли звезде похудеть. Результатами Тодоренко регулярно делилась с поклонниками в соцсетях.

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Дива также заметила, что после рождения Мирослава она восстанавливается быстрее, чем после появления Михаила. Телеведущая призналась, что занималась спортом по четыре часа пять раз в неделю. Не так давно красотка завляла, что хочет скинуть еще несколько килограммов.

«Согласитесь недавно родившей женщине необходимо время, чтобы восстановиться. Я не из тех женщин кто выходят из роддома как стройная грациозная лань. Приходит потрудиться», - отшучивалась дива в соцсетях.

После новогодних праздников красотка призналась своим фанатам, что поправилась. Тогда Регина заявила, что села на диету и теперь питается только фермерскими продуктами.