Впервые ставшая мамой Аделина Сотникова раскрыла пол и имя ребенка

Звезда фигурного катания Аделина Сотникова смогла по-настоящему удивить людей, когда показала свой внушительный животик и сообщила, что стала мамой. Пополнение произошло осенью 2022 года, но до сих пор ни пол первенца, ни его имя неизвестны – настолько сильно фигуристка скрывает свою личную жизнь.

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В интервью проекту «Откровенно с Татаркой» Сотникова, наконец, раскрыла, кого воспитывает. Впервые так откровенно она рассказала о личном – у нее растет сынишка с необычным именем.

«Адриан, ни в честь кого, просто мама – Аделина, папа – Дима, и чтобы сложился пазл», - объяснила спортсменка.

Рассекретила Сотникова и отца ребенка, а то уже поползли слухи, что родила она для себя, воспитывает одна. С возлюбленным Дмитрием они неженаты, скрываются от общественности потому, что Аделине не хочется «делиться тем сокровищем, что папа – сокровище, сын – сокровище». Молодая мамочка сообщила лишь, что гражданский муж – теннисист, часто выступает на соревнованиях.