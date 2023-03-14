Светлые стены, огромный диван: невестка Орбакайте в боди и брюках карго запечатлелась в квартире в Беверли-Хиллз

Недавно Алена отметила свой день рождения. Пара устроила праздник в Майами. Но обосновались они в Лос-Анджелесе. 13 марта супруги приехали в Беверли-Хиллз, где живут в просторной квартире в красивым видом из окна.

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Невестка Орбакайте покрасовалась в боди молочного цвета и остромодных брюках карго. Краснова засветила интерьер в доме: светлые стены, лаконичный стиль интерьера и огромный мягкий диван. Такой дизайн особенно популярен в последние годы не только в США, но и в России.