Живот не скрыла: постройневшая Ольга Орлова ошеломила фигурой без прикрас спустя месяц после родов

Ольга Орлова раньше выступала на сцене. Она была солисткой группы «Блестящие». Примечательно, что теперь зрители следят за ней, так как смотрят шоу «Дом-2», который она ведет. Два года назад Ольга вышла замуж за бизнесмена, а недавно она стала мамой во второй раз. Звезда родила дочку Анну. Однако ее не перестают обвинять в обмане.
Хейтеры уверены, что Орлова не рожала ребенка, а воспользовалась услугами суррогатной матери. Сначала ее живот назвали фальшивым, потом новорожденная малышка показалась многим слишком крупной, а теперь телеведущей пишут, что ее фигура слишком стройная для той, кто только родил ребенка.
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Но Ольга уже не разв опровергала сплетни. Теперь она призналась, что похудела и уже весит около 50 кг при росте 157 см. Артистка облачилась в майку и лосины, показав фигуру. Она похвасталась талией, но не скрыла выпирающий живот. Однако звезда показала корсет, который носит, чтобы стройнеть. Она считает, что ее фигура еще требует коррекции.
Поклонники были ошеломлены. Многие отметили, что Орлова очень быстро постройнела. Другие также посчитали, что ее фигуре выглядит ни чуть не хуже, чем до родов. Ей стали писать множество комплиментов.