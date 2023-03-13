Живот не скрыла: постройневшая Ольга Орлова ошеломила фигурой без прикрас спустя месяц после родов

Хейтеры уверены, что Орлова не рожала ребенка, а воспользовалась услугами суррогатной матери. Сначала ее живот назвали фальшивым, потом новорожденная малышка показалась многим слишком крупной, а теперь телеведущей пишут, что ее фигура слишком стройная для той, кто только родил ребенка.

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Но Ольга уже не разв опровергала сплетни. Теперь она призналась, что похудела и уже весит около 50 кг при росте 157 см. Артистка облачилась в майку и лосины, показав фигуру. Она похвасталась талией, но не скрыла выпирающий живот. Однако звезда показала корсет, который носит, чтобы стройнеть. Она считает, что ее фигура еще требует коррекции.