«Поплакалась мужу»: Приянка Чопра пожаловалась на жесткую критику хейтеров из-за веса

Актриса и жена певца Ника Джонаса, Приянка Чопра, пожаловалась на критику со стороны хейтеров. Дело в том, что, по словам звезды, ей часто говорят обидные вещи по поводу лишнего веса.
Чопра призналась, что в ее профессии часто приходится слышать резкие заявления от чужих людей. Так во время недавней подготовки к фестивалю диву раскритиковали за размер одежды больше стандартного.
«Вчера мне сказали, что я не подхожу под размеры образцов одежды. Мне было обидно, обсудила это с семьей, поплакалась мужу и команде и расстроилась, что я не влезу в образцы», — посетовала Приянка на открытии кинофестиваля South by Southwest, пишет People.
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Приянка отметила, что люди будто забывают, что звезды — это тоже люди со своими проблемами.
«И это давление не описать словами. Я не могу объяснить, каково это, когда ты сидишь на своем диване и просто чувствуешь, как мир обернулся против тебя, потому что все забыли, что ты человек», — добавила артистка.
Чопра посоветовала окружить себя любимыми и любящими людьми для защиты от агрессии и злых высказываний от окружающих.