«Поплакалась мужу»: Приянка Чопра пожаловалась на жесткую критику хейтеров из-за веса

Актриса и жена певца Ника Джонаса, Приянка Чопра, пожаловалась на критику со стороны хейтеров. Дело в том, что, по словам звезды, ей часто говорят обидные вещи по поводу лишнего веса.

Чопра призналась, что в ее профессии часто приходится слышать резкие заявления от чужих людей. Так во время недавней подготовки к фестивалю диву раскритиковали за размер одежды больше стандартного.

«Вчера мне сказали, что я не подхожу под размеры образцов одежды. Мне было обидно, обсудила это с семьей, поплакалась мужу и команде и расстроилась, что я не влезу в образцы», — посетовала Приянка на открытии кинофестиваля South by Southwest, пишет People.

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