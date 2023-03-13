Муцениеце с детьми Прилучного приехала в свой новый дом: уже привезли роскошную кровать (фото)

Несмотря на свою занятость, Агата растит сына Тимофея и дочку Мию. Она возит их на море и устраивает веселые вечера. Не так давно артистка купила загородный дом, в который хочет переехать из своей квартиры в Москве.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Она уже начала обставлять семейное гнездышко мебелью. Муцениеце выложила фото, на котором прилегла с детьми на свою новую стильную кровать с мягкой обивкой и изголовьем.