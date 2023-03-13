Муцениеце с детьми Прилучного приехала в свой новый дом: уже привезли роскошную кровать (фото)

Агата Муцениеце уже давно стала знаменитой. Больше 10 лет она снимается в кино. После съемок в сериале «Закрытая школа» на нее обрушилась слава. Теперь она также бывшая жена Павла Прилучного. Артистка после развода лишь недавно снова заговорила о личной жизни. Звезда постройнела и скоро начнет выступать в театре в смелом образе.
Несмотря на свою занятость, Агата растит сына Тимофея и дочку Мию. Она возит их на море и устраивает веселые вечера. Не так давно артистка купила загородный дом, в который хочет переехать из своей квартиры в Москве.
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Она уже начала обставлять семейное гнездышко мебелью. Муцениеце выложила фото, на котором прилегла с детьми на свою новую стильную кровать с мягкой обивкой и изголовьем.
Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды
«Без слов», – заявила Агата.
Поклонники были рады за актрису. Многие помнят, как она переживала после развода. В разгар пандемии Прилучный выгнал ее из дома с детьми после ссоры. Теперь артистка уже зарыла топор войны. Но звезда сериала «Мажор» снова женился и с Муцениеце общается крайне редко, но с наследниками продолжает видеться.