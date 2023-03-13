«Лифчик трещит от тяжести»: пополневшая Рудова оголила «сочные» округлости фигуры прямо на камеру

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. В ее копилке работы в сериалах «Татьянин день», «Жизнь по вызову», «Универ». Блондинка старается держит себя в форме. К своей фигуре она относится с критикой. Однако актриса с радостью носит мини-платья, а порой и оголяет достоинства на камеру. Звезда в 39 лет не перестает удивлять фанатов.
На этот раз Наталья решила не скрывать, что поправилась. После ужина она решила выложить личное фото. Актриса предстала в мини-юбке и черном лифчике, обнажив округлые прелести фигуры. Блондинка продемонстрировала пышную грудь и рельефный живот. Рудова призналась, что после ужина ее формы выглядят еще аппетитнее.
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«Втягивала живот после ужина как могла», — написала звезда.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как она выглядит. Наталья получила сотни комплиментов. «Ох, какая красотка», «Выглядит бесподобно», «Сочная такая», «Фигура прям смак», «Очень привлекательно», «Лифчик трещит от тяжести», «Тут прям булочка с присыпкой», — стали писать подписчики.