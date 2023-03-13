«Лифчик трещит от тяжести»: пополневшая Рудова оголила «сочные» округлости фигуры прямо на камеру

На этот раз Наталья решила не скрывать, что поправилась. После ужина она решила выложить личное фото. Актриса предстала в мини-юбке и черном лифчике, обнажив округлые прелести фигуры. Блондинка продемонстрировала пышную грудь и рельефный живот. Рудова призналась, что после ужина ее формы выглядят еще аппетитнее.

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