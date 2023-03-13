Дуэт с отцом и благодарность жене: SHAMAN выступил на своем юбилейном концерте в «Крокус Сити Холле»

Певец SHAMAN дал 100-й по счету концерт в подмосковном зале «Крокус Сити Холл». Всего лишь за год исполнитель успел выступить десятки раз на многих площадках нашей необъятной страны. Ярослав Дронов, а так на самом деле зовут музыканта, побывал даже в зоне спецоперации, где спел свои хиты и пообщался с российскими военнослужащими. Эта поездка заняла отдельное место в сердце музыканта.

Сегодня SHAMAN спел для своих фанатов душещипательную композицию «Моя Россия» вместе со своим отцом, Юрием Дроновым. Публика тепло приняла этот дуэт. Кроме того, певец исполнил кавер-версии на хиты других российских исполнителей. Практически на каждом концерте в интерпретации музыканта звучат такие композиции, как «Танцы на стеклах», «На заре», «Дельтаплан».