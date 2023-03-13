Словно куколка: Водянова в силуэтном платье макси сиреневого цвета впервые за долгое время появилась на публике

Наталья Водянова

Наталья Водянова. Фото: Global Look Press

Топ-модель приехала в Дубай. Она попала в объектив камеры певицы Нюши.

Наталья Водянова уже много лет живет во Франции. Она является мамой пятерых детей. Почти три года назад российская модель узаконила отношения с миллиардером Антуаном Арно. Обычно она не пропускала модных показов и приезжала в Москву. Но вот уже год модель скрывается от глаз публики. Она даже не появилась на Неделе моды, чем удивила фанатов. 

Но Наталья не переставала работать. Она участвовала в фотосессиях для разных брендов. А на днях модель прилетела в Дубай, чтобы презентовать соцсеть для офлайн-встреч. На публике она появилась в силуэтном платье макси сиреневого цвета. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру.

В 41 год она не перестает следить за внешностью. Водянова увиделась с певицей Нюшей, которая уже длительное время живет в ОАЭ. Именно она засняла звезду на мероприятии. 

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Сама артистка была в мерцающем наряде. После вторых родов она пытается вернуться в форму. Пользователи Сети поразились тому, как выглядит Водянова. Многие посчитали, что она еще больше похорошела. «Какая красавица», «Так давно не видели! Соскучились», «Просто идеальная», «Вот это многодетная мама», — стали писать в Сети.

Наталья Водянова и Тимон Афинский. Фото: соцсети

На этот раз Наталью сопровождал ее друг и партнер Тимон Афинский — инвестор социально значимых стартапов. Они много лет сотрудничают. 

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