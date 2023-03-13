Словно куколка: Водянова в силуэтном платье макси сиреневого цвета впервые за долгое время появилась на публике

Но Наталья не переставала работать. Она участвовала в фотосессиях для разных брендов. А на днях модель прилетела в Дубай, чтобы презентовать соцсеть для офлайн-встреч. На публике она появилась в силуэтном платье макси сиреневого цвета. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру.

В 41 год она не перестает следить за внешностью. Водянова увиделась с певицей Нюшей, которая уже длительное время живет в ОАЭ. Именно она засняла звезду на мероприятии.

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