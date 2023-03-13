Словно куколка: Водянова в силуэтном платье макси сиреневого цвета впервые за долгое время появилась на публике

Наталья Водянова уже много лет живет во Франции. Она является мамой пятерых детей. Почти три года назад российская модель узаконила отношения с миллиардером Антуаном Арно. Обычно она не пропускала модных показов и приезжала в Москву. Но вот уже год модель скрывается от глаз публики. Она даже не появилась на Неделе моды, чем удивила фанатов.
Но Наталья не переставала работать. Она участвовала в фотосессиях для разных брендов. А на днях модель прилетела в Дубай, чтобы презентовать соцсеть для офлайн-встреч. На публике она появилась в силуэтном платье макси сиреневого цвета. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру.
В 41 год она не перестает следить за внешностью. Водянова увиделась с певицей Нюшей, которая уже длительное время живет в ОАЭ. Именно она засняла звезду на мероприятии.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Сама артистка была в мерцающем наряде. После вторых родов она пытается вернуться в форму. Пользователи Сети поразились тому, как выглядит Водянова. Многие посчитали, что она еще больше похорошела. «Какая красавица», «Так давно не видели! Соскучились», «Просто идеальная», «Вот это многодетная мама», — стали писать в Сети.
Наталья Водянова и Тимон Афинский. Фото: соцсети
На этот раз Наталью сопровождал ее друг и партнер Тимон Афинский — инвестор социально значимых стартапов. Они много лет сотрудничают.