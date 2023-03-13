Сын Орбакайте с голым торсом поздравил молодую жену с днем рождения: устроил приятный сюрприз

Никита Пресняков уже несколько месяцев находится в США. Он покинул родину осенью 2022 года, а вслед за ним уехала из Москвы и его жена Алена Краснова. Теперь пара живет в Лос-Анджелесе. Примечательно, что сын Кристины Орбакайте работает, снимая клипы для зарубежных артистов. А вот его жена наслаждается новой жизнью.
На днях Алена отметила свой день рождения. Она впервые устроила праздник вдали от родного дома. Блондинка приехала с возлюбленным в Майами. С утра Никита решил поздравить избранницу. Он с взлохмаченными волосами и голым торсом принес ей торт, который сам сделал. На нем была размещена Барби с бутылками от игристого и унитазом.
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«Никита украсил сам. Никакого отношения ко мне это не имеет», — заявила Краснова сразу.
Поклонники были восхищены стараниями Никиты. Многие также отметили, что сын Орбакайте очень романтичный и обладает хорошим чувством юмора. Пара устроила вечеринку вечером, собрав друзей в баре. Они повеселились, устроив застолье и танцы. Именинница блистала в черном платье с корсетом.