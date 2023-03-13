Сын Орбакайте с голым торсом поздравил молодую жену с днем рождения: устроил приятный сюрприз

На днях Алена отметила свой день рождения. Она впервые устроила праздник вдали от родного дома. Блондинка приехала с возлюбленным в Майами. С утра Никита решил поздравить избранницу. Он с взлохмаченными волосами и голым торсом принес ей торт, который сам сделал. На нем была размещена Барби с бутылками от игристого и унитазом.

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