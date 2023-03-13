«Ну, губа не дура»: Сергей Лазарев запечатлел, как дочка делает украшения, подражая стилю Филиппа Киркорова

Сергей Лазарев уже давно стал именитым артистом. Он выступал на сцене Кремля, Crocus City Hall, «Евровидения». Теперь певец все чаще ведет шоу. При этом он успевает гастролировать и растить детей. У него растут сын Никита и дочка Анна, рожденные от суррогатной мамы. Зачастую за ними приглядывает бабушка, когда Сергей уезжает в тур.
Однако свободное время Лазарев всегда посвящает наследникам. Накануне ему удалось провести выходной с детьми. Он в очередной раз похвастался тем, как сын играет в шахматы. Ему удается обыгрывать отца. Никита просчитывает ходы.
«Мелкий-хитрюга вырулил», — заявил артист.
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А вот потом Сергей запечатлел дочку, которая мастерила браслеты из бисера. Малышка решила сделать много украшений. Она заявила, что хочет быть как Филипп Киркоров.
«Только у него много колец, а у меня будет много их — браслетов», — сказала малышка.
Никита спросил, может ли он попробовать сделать браслет. Сестра ему разрешила, но уточнила, что нужно делать только красивые.
«Тут параллельно идет другая жизнь. Хочет браслеты и кольца, как у Филиппа Киркорова. Ну, доча, губа не дура! Аня, это, конечно, еще тот кадр! Ее перлы!» — поделился Лазарев.