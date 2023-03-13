«Ну, губа не дура»: Сергей Лазарев запечатлел, как дочка делает украшения, подражая стилю Филиппа Киркорова

Однако свободное время Лазарев всегда посвящает наследникам. Накануне ему удалось провести выходной с детьми. Он в очередной раз похвастался тем, как сын играет в шахматы. Ему удается обыгрывать отца. Никита просчитывает ходы.

«Мелкий-хитрюга вырулил», — заявил артист.

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