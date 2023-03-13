«Лисьи носики торчат»: невестка Орбакайте в кружевном белье засветила интимные прелести на балконе

В 2022 году сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков предпочел улететь в США. Вслед за ним уехала и жена музыканта Алена Краснова. Теперь они живут в Лос-Анджелесе. Примечательно, что блондинка то и дело предпочитает устраивать шопинг, а также веселится с подругами. А вот внук Аллы Пугачевой теперь снимает видео для заграничных артистов.
8 марта невестка Орбакайте отметила свой день рождения. Она приехала с мужем в Майами, где отметила это событие. Алена в розовом кружевном белье предстала на балконе. Она держала в руках торт со свечкой. Избранница Никиты продемонстрировала точеную фигуру. Прозрачная ткань боди не скрыла интимные места.
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Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
Многие были впечатлены. Алену осыпали комплиментами. Многие отметили, что сыну Орбакайте повезло с женой. «Такая красотка могла появится на свет только в самый женственный день», «Ну что за идеальная красота», «Ой, а Никита отхватил блондинку на миллион», «Лисьи носики торчат», «Горячо», — стали писать в Сети.