Бузова в платье-халате засветила свою «сочную» фигуру: игриво продемонстрировала грудь в черном лифе

На этот раз Ольга решила облачиться в платье-халат с хищным принтом. Она не стала прятать прелести фигуры. Телеведущая продемонстрировала налившуюся грудь в черном лифе. Она красовалась перед Михаилом Галустяном и участниками шоу в своем смелом образе. Бузова кокетливо обнажила полушария груди.

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