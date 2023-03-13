Бузова в платье-халате засветила свою «сочную» фигуру: игриво продемонстрировала грудь в черном лифе

Ольга Бузова уже давно строит карьеру. Она смогла стать одной из самых известных персон в стране. Блондинка недавно вернулась в Москву после своей поездки в Африку, где состоялись съемки шоу. И 12 марта состоялась премьера нового сезона проекта «Звезды в Африке». Там артистка блеснула в ярких образах.
На этот раз Ольга решила облачиться в платье-халат с хищным принтом. Она не стала прятать прелести фигуры. Телеведущая продемонстрировала налившуюся грудь в черном лифе. Она красовалась перед Михаилом Галустяном и участниками шоу в своем смелом образе. Бузова кокетливо обнажила полушария груди.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники снова стали обсуждать пополневшие формы артистки. Многие считают, что она округлилась. «Наряд стриптизерши», «Какая стала сочная», «Грудь появилась», «Пора показать живот», «Очень смело, лифчик не сползает?», «Стала пышной такой», «Прическа идет очень», «Кошечка с формами», — стали писать в Сети.
Ольга Бузова и Михаил Галустян. Фото: кадр из эфира ТНТ