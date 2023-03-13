Асмус с дочкой от Харламова сходила в кино на «Чебурашку»: девочка - две капли воды Гарик

Кристина Асмус вывела в свет дочку Настю от резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова. Девочка как две капли воды похожа на своего звездного отца. Просто одно лицо. Вместе с мамой Настя сходила в кино на фильм «Чебурашка».
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«Пошли мы, наконец, на «Чебурашку». Когда он вышел, мы постоянно в разъездах были, так что не до ушастого было. А тут все сложилось.
Рецензию писать нет смысла, все равно все уже посмотрели кино.
Просто хочу сказать большее спасибо моим друзья-создателям за влажные глаза на сеансе. И за этот добрый, ламповый, яркий, не пошлый фильм. Дочка сказала, что теперь он ее самый любимый в жизни. Видимо, скоро идем повторно.
Кстати, о зрителях. Мы были в кино на праздник. И сейчас столько вышло крутых новинок. Но! На «Чебурашке» (который в прокате идет 2,5 месяца) зал был более, чем на наполовину забит. Просто вау!» - отметила Асмус.
Кристина Асмус с дочкой Настей сходили на «Чебурашку». Фото: личный архив
Ранее стало известно, что несмотря на развод, Кристина Асмус продолжает жить в доме своего бывшего мужа Гарика Харламова вместе с дочкой Настей. Также в особняке проживает мама юмориста Наталья Игоревна.