Асмус с дочкой от Харламова сходила в кино на «Чебурашку»: девочка - две капли воды Гарик

Кристина Асмус вывела в свет дочку Настю от резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова. Девочка как две капли воды похожа на своего звездного отца. Просто одно лицо. Вместе с мамой Настя сходила в кино на фильм «Чебурашка».

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