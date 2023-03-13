Ирина Алферова – о своих слезах в театре

13 марта свой день рождения отмечает заслуженная артистка России Ирина Алферова. Ее первой работой в кино стала роль Даши в киноэпопее «Хождение по мукам» - Ирина снималась на четвертом курсе театрального института.

«У меня еще не было никакого практического опыта, профессионализму училась на съемочной площадке. Когда после пяти лет съемок я начала играть в театре, то не могла понять, почему в зале не видны мои слезы», - признается Ирина Ивановна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Не менее любимыми у зрителей стала и другая роль Алферовой – Констанция в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Потом были «С любимыми не расставайтесь», «ТАСС уполномочен заявить», «Ночные забавы» и десятки других фильмов. Ирина Алферова и сегодня продолжает играть в театре и сниматься в кино, сообщает издание «РИА ФАН».