«Жить за бугром не смогу»: уехавший с семьей в Таиланд ведущий «Дома-2» Черкасов затосковал по родине

Андрей Черкасов с женой и сыном

Андрей Черкасов с женой и сыном. Фото: соцсети

Андрей Черкасов признался, что в солнечном Таиланде хорошо, а дома — лучше.

Телеведущий Андрей Черкасов вместе с женой Кристиной и сыном Святославом полтора месяца назад покинул Россию. Семейство отправилось в Таиланд, чтобы в теплой стране пережить холодную московскую зиму и не очень приветливый март.

По признанию Андрея Черкасова, идея зимовать в Таиланде ему нравится. Но жить он хотел бы только в России. По словам Андрея Черкасова, примерно через месяц он начал тосковать по дому.

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«Это были чудесные дни. Но русская душа моя спустя 30 дней почувствовала, что хочет на родину. И я еще раз убедился, что жить за бугром не смогу.

Отдыхать и путешествовать — это одно, а жить это другое. Но сам процесс «зимовки» в солнечном Таиланде мне понравился.

Знаете, наши друзья делают так уже седьмой год подряд. Так что мы решили, тоже сделать это семейной традицией», — поделился Андрей Черкасов в микроблоге.

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