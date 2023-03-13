«Жить за бугром не смогу»: уехавший с семьей в Таиланд ведущий «Дома-2» Черкасов затосковал по родине

«Это были чудесные дни. Но русская душа моя спустя 30 дней почувствовала, что хочет на родину. И я еще раз убедился, что жить за бугром не смогу.

Отдыхать и путешествовать — это одно, а жить это другое. Но сам процесс «зимовки» в солнечном Таиланде мне понравился.

Знаете, наши друзья делают так уже седьмой год подряд. Так что мы решили, тоже сделать это семейной традицией», — поделился Андрей Черкасов в микроблоге.