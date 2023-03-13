О чем жалеет 73-летний Михаил Боярский: «Полная бессмыслица!»

73-летний Михаил Боярский признался, что его перестали радовать вещи, которые прежде казались нужными и важными, — и вообще все материальное. Радость артисту приносит только общение с семьей, а от всех накоплений он бы с радостью избавился: «У меня хранятся тысячи пластинок, фотографии, гитары. Сейчас задумываюсь:

«Что с ними делать?» Выкинуть жалко! Сережке (сыну. — авт.) они тоже не нужны, у него свои есть. Все ненужное, что накапливается к концу жизни, так давит. Все приобретения, которые были сделаны, — полная бессмыслица. Начиная от замка и заканчивая бриллиантами».

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Михаилу Сергеевичу приносит неподдельное счастье общество детей и внуков, но и здесь не все гладко.