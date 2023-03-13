Живот уже огромный: Устиненко из «Дома-2» в обтягивающем платье показала, как выглядит на 35-й неделе беременности

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко готовится во второй раз стать мамой. Малыш Алианы Устиненко и ее нового избранника появится на свет примерно в конце апреля — начале мая.

Алиана Устиненко наслаждается второй беременностью и с удовольствием демонстрирует публике, как меняется ее фигура.

В микроблоге Алиана Устиненко разместила снимок, чтобы показать, каким огромным стал ее живот на 35-й неделе беременности. Для наглядности Алиана Устиненко облачилась в черное обтягивающее платье, подчеркнувшее ее живот.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».