Живот уже огромный: Устиненко из «Дома-2» в обтягивающем платье показала, как выглядит на 35-й неделе беременности

Алиана Устиненко

Алиана Устиненко. Фото: соцсети

Экс-участница проекта Алиана Устиненко ждет второго ребенка.

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко готовится во второй раз стать мамой. Малыш Алианы Устиненко и ее нового избранника появится на свет примерно в конце апреля — начале мая.

Алиана Устиненко наслаждается второй беременностью и с удовольствием демонстрирует публике, как меняется ее фигура.

В микроблоге Алиана Устиненко разместила снимок, чтобы показать, каким огромным стал ее живот на 35-й неделе беременности. Для наглядности Алиана Устиненко облачилась в черное обтягивающее платье, подчеркнувшее ее живот.

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Беременная Алиана Устиненко в черном платье. Фото: соцсети

Под фото Алиана Устиненко рассказала, что будущий малыш сейчас размером примерно с кочан капусты, а весит приблизительно два с половиной килограмма.

Напомним, будущий ребенок станет для Алианы вторым. У нее есть сын Роберт от брака с Сашей Гобозовым.

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