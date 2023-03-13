«В моем возрасте кожа уже не такая эластичная»: Кудрявцева — о растяжках на теле после родов

«В моем возрасте кожа уже не такая эластичная»: Кудрявцева - о растяжках на теле после родов

Лера Кудрявцева. Фото: личный архив

Телеведущая дала понять, что и она далеко не идеал в плане красоты.

Лера Кудрявцева призналась, что она не смогла добиться того, чтобы ее тело после второй беременности выглядело таким, каким оно было до родов. Дочку Машу телеведущая родила уже в зрелом возрасте, далеко не молоденькой девушкой. И жена хоккеиста Игоря Макарова понимает, что едва ли смогла бы с легкостью избавиться от растяжек на теле.

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51-летняя Лера Кудрявцева воспитывает дочку Машу, которой четыре годика. Познакомившись с будущим мужем, телеведущая решила родить ему ребенка. Тем более что хоккеист Игорь Макаров всегда мечтал о дочке.

Лера Кудрявцева о фигуре после второй беременности. Фото: личный архив

«У вас растяжки после родов остались?» — спросили поклонники у телеведущей.

«Да, остались. В моем возрасте кожа уже не такая эластичная. Девочки, милые, нет идеальных, запомните. Все эти картинки полная... (чушь. — Прим. ред.). Мы рожаем и даем жизнь — это главное! И ... (ну их) растяжки», — ответила Кудрявцева.

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