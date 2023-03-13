«В моем возрасте кожа уже не такая эластичная»: Кудрявцева — о растяжках на теле после родов

Лера Кудрявцева призналась, что она не смогла добиться того, чтобы ее тело после второй беременности выглядело таким, каким оно было до родов. Дочку Машу телеведущая родила уже в зрелом возрасте, далеко не молоденькой девушкой. И жена хоккеиста Игоря Макарова понимает, что едва ли смогла бы с легкостью избавиться от растяжек на теле.

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51-летняя Лера Кудрявцева воспитывает дочку Машу, которой четыре годика. Познакомившись с будущим мужем, телеведущая решила родить ему ребенка. Тем более что хоккеист Игорь Макаров всегда мечтал о дочке.