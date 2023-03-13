Пегова в лосинах утянула сочные округлости бедер: похудела вдвое, народ так и ахнул (фото)

Еще историк моды Александр Васильев восхищался постройневшей Ириной Пеговой. Она увлеклась бальными танцами и сумела сбросить лишний вес. Теперь актриса из сериала «Акушерка» может похвастаться тонкой талией и подтянутыми бедрами. На свежем фото в своем микроблоге Ирина Пегова щегольнула в лосинах, утянув сочные округлости фигуры, поклонники так и ахнули. Такое чувство, что актриса похудела вдвое.

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