Пегова в лосинах утянула сочные округлости бедер: похудела вдвое, народ так и ахнул (фото)

Пегова в лосинах утянула «сочные» бедра: рельефная стройняшка с тонкой талией (фото)

Ирина Пегова. Фото: Global Look Press

Актриса из сериала «Акушерка» похвасталась подтянутой фигурой.

Еще историк моды Александр Васильев восхищался постройневшей Ириной Пеговой. Она увлеклась бальными танцами и сумела сбросить лишний вес. Теперь актриса из сериала «Акушерка» может похвастаться тонкой талией и подтянутыми бедрами. На свежем фото в своем микроблоге Ирина Пегова щегольнула в лосинах, утянув сочные округлости фигуры, поклонники так и ахнули. Такое чувство, что актриса похудела вдвое.

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Ирина Пегова в лосинах похвасталась стройностью. Фото: личный архив

«Хорошенькая какая!», «Самолюбование!», «Видно, что гордится собою», «Постройнела, молодец», «Да, так лучше в сто раз!», «Превосходно выглядит! Даже моложе стала», — написали фолловеры.

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