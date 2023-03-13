Как Фахрийе Эвджен борется с ревностью старшего сына к младшему: нежно целует, укладывая спасть

Фахрийе Эвджен — дважды мама. Вместе с мужем Барком Озчивитом она воспитывает сыновей Карана и Керема, младшему всего несколько месяцев. Похоже, что молодой маме удается справляться с ревностью старшего сына к младшему. Жена Озчивита старается уделять им равное внимание, хотя это довольно сложно. Ведь грудничок требует постоянного присутствия, кормления, пеленания, купания.

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Но и о старшем сыне Фахрийе Эвджен старается не забывать. Малыш уснул прямо на руках у мамы, а та нежно поцеловала его в лоб. Моментами нежности на фото актриса поделилась в своем микроблоге, умилив поклонников.