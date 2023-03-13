Кудрявцева выболтала, где подцепила мужа-хоккеиста на 16 лет моложе: «Глазки строила»

Лера Кудрявцева призналась, где познакомилась с молодым мужем. Разница в возрасте между 51-летней телеведущей и 35-летним хоккеистом целых 16 лет. Однако это их нисколько не тревожит. Пара воспитывает дочку Машу, которая растет точной копией своей мамы-блондинки.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Своим мужем Лера Кудрявцева довольна и не видит причин для ссор. На свою личную жизнь телеведущая не жалуется. Наоборот, считает, что с возлюбленным ей очень повезло.
Лера Кудрявцева о знакомстве с мужем. Фото: личный архив
«Где вы познакомились с мужем?» — поинтересовались поклонники.
«В ресторане. Подошел познакомиться. Он говорит, что я ему глазки строила. Я говорила, что он мне. Короче, уже 10 лет выясняем, кто кому», — ответила Кудрявцева.