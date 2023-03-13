Кудрявцева выболтала, где подцепила мужа-хоккеиста на 16 лет моложе: «Глазки строила»

Лера Кудрявцева призналась, где познакомилась с молодым мужем. Разница в возрасте между 51-летней телеведущей и 35-летним хоккеистом целых 16 лет. Однако это их нисколько не тревожит. Пара воспитывает дочку Машу, которая растет точной копией своей мамы-блондинки.

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Своим мужем Лера Кудрявцева довольна и не видит причин для ссор. На свою личную жизнь телеведущая не жалуется. Наоборот, считает, что с возлюбленным ей очень повезло.