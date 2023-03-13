«Надо бороться... детки же есть!»: жена Костомарова сутками напролет дежурит в его больнице

Поклонники не перестают молиться о здоровье Романа Костомарова. Жена фигуриста Оксана Домнина уверена, что поддержать спортсмена можно только позитивными пожеланиями, светлыми мыслями. Вот уже два месяца олимпийский чемпион находится в Коммунарке. На его долю выпало многое: ампутация стоп, микроинсульт. Однако близкие спортсмена не отпускают руки.
Илья Авербух дал понять, что жена Романа Костомарова неотлучно находится в Коммунарке. Она ездит в больницу, где лежит ее муж, как на работу, каждое утро. А покидает здание, только чтобы побыть с детьми. И в таком состоянии Оксана Домнина переживает еще и за маму фигуриста. Близкие решили, что Валентине Николаевне пока не стоит навещать сына. Все волнуются о ее самочувствии.
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«Любовь сильна! Она дает веру», «Оксаночка, держись! Мысленно с вами», «Боль какая! Ее не унять», «Мама, наверное, так переживает... Ну за что ему такое?», «Сердце обливается горючими слезами!», «Оксана рядом, она вселяет в него надежду, дает силы», «Надо бороться... детки же есть!» — пишут пользователи Сети.