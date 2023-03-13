51-летняя Кудрявцева — о реальном состоянии волос: «Парик! Шутите? Три пера и все мои»

51-летняя Кудрявцева - о реальном состоянии волос: «Парик! Шутите? Три пера и все мои»

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Ведущая программы «Секрет на миллион» на НТВ заверила, что не носит шиньон.

Поклонники Леры Кудрявцевой усомнились в том, что телеведущая появляется в кадре без парика. Уж больно лощенными выглядят ее белокурые волосы. Такие догадки насмешили соведущую Иосифа Пригожина в программе «Звезды сошлись» на НТВ. Жена хоккеиста Игоря Макарова недоумевает: откуда появились эти слухи? Так, красавица-блондинка считает, что даже невооруженным глазом можно понять, что у нее все свое — «натюрель».

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Лера Кудрявцева о своих волосах. Фото: личный архив

«У вас парик на голове?» — спросили у Кудрявцевой ее поклонники.

«Умоляю, скажите, что это шутка! Ну какой парик! Девочки, минус три пера и все мои», — ответила блондинка.

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