51-летняя Кудрявцева — о реальном состоянии волос: «Парик! Шутите? Три пера и все мои»

Поклонники Леры Кудрявцевой усомнились в том, что телеведущая появляется в кадре без парика. Уж больно лощенными выглядят ее белокурые волосы. Такие догадки насмешили соведущую Иосифа Пригожина в программе «Звезды сошлись» на НТВ. Жена хоккеиста Игоря Макарова недоумевает: откуда появились эти слухи? Так, красавица-блондинка считает, что даже невооруженным глазом можно понять, что у нее все свое — «натюрель».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».