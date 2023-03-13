«Если любит, то прилетит»: переехавшая в Таиланд жена Степы Меньщикова надеется на воссоединение с ним, пока он зажигает на Красной Поляне

Бывшие участники «Дома-2», супруги Ангелина Монах и Степан Меньщиков, решили пожить отдельно. Ангелина Монах забрала дочку Степанию и улетела с ней в Таиланд, а Степан Меньщиков остался жить и работать в России. В Таиланде у Ангелины Монах живут родители и две старшие дочери, кроме того, в этой стране у нее есть работа. Ангелина — риэлтор.
В микроблоге она так и объяснила подписчикам, что улетела с подросшей Степанией в Таиланд, чтобы работать.
«А Степа, если любит, то прилетит и будет вести себя в России достойно», — высказалась Ангелина Монах.
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Но Степан Меньщиков, судя по всему, не спешит воссоединяться с женой и дочкой. На днях он делился в микроблоге видео, на котором запечатлено, как он роскошно отдыхает на Красной Поляне в обществе эффектной шатенки.