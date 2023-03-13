«Если любит, то прилетит»: переехавшая в Таиланд жена Степы Меньщикова надеется на воссоединение с ним, пока он зажигает на Красной Поляне

Бывшие участники «Дома-2», супруги Ангелина Монах и Степан Меньщиков, решили пожить отдельно. Ангелина Монах забрала дочку Степанию и улетела с ней в Таиланд, а Степан Меньщиков остался жить и работать в России. В Таиланде у Ангелины Монах живут родители и две старшие дочери, кроме того, в этой стране у нее есть работа. Ангелина — риэлтор.

В микроблоге она так и объяснила подписчикам, что улетела с подросшей Степанией в Таиланд, чтобы работать.