Ольга Рапунцель о муже Диме Дмитренко: «Я с мая терпела его переписки с девками. Простила, но все повторилось»

Экс-участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко расстаются с громким скандалом. На публику выливаются некрасивые подробности жизни семьи, в которой подрастают две дочери — Василиса и София.

Ольга Рапунцель рассказала, что Дмитрий Дмитренко провоцировал ее на истерики, нигде не работал и к тому же изменял ей. Ольга Рапунцель ради дочерей была готова многое терпеть, лишь бы у девочек был папа, но к такому она не была готова.

По словам Ольги Рапунцель, последней каплей в ее чаше терпения стали переписки Дмитренко с некими девицами и рассылка им своих интимных фото.

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