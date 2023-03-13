Ольга Рапунцель о муже Диме Дмитренко: «Я с мая терпела его переписки с девками. Простила, но все повторилось»

Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко

Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Ольга Рапунцель заговорила о подлом поведении Димы Дмитренко.

Экс-участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко расстаются с громким скандалом. На публику выливаются некрасивые подробности жизни семьи, в которой подрастают две дочери — Василиса и София.

Ольга Рапунцель рассказала, что Дмитрий Дмитренко провоцировал ее на истерики, нигде не работал и к тому же изменял ей. Ольга Рапунцель ради дочерей была готова многое терпеть, лишь бы у девочек был папа, но к такому она не была готова.

По словам Ольги Рапунцель, последней каплей в ее чаше терпения стали переписки Дмитренко с некими девицами и рассылка им своих интимных фото.

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«Собственно, по этой причине я ушла из дома, из своей же квартиры с маленькими детьми в съемную квартиру, и это непросто… Я терпела с мая его переписки с девками, летом все повторилось, я снова его прощаю, и мы улетаем в Турцию. Вернулись из Турции и вот недавно он снова это повторил», — поделилась в микроблоге Ольга Рапунцель.

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