Гарри уже тогда был выше сестренки: Галкин* показал крошечную Лизу с братиком — растаять можно от милоты!

Шоумен Максим Галкин* поделился в Сети семейным видео, на котором запечатлены двойняшки Лиза и Гарри. Кадры сняты в Израиле в 2015 году, детям Аллы Пугачевой тогда было по полтора годика.

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На милом видео сначала появляется крошка Лиза — голубоглазая малышка с белокурыми кудрями. А позже присоединяется братик Гарри. Несмотря на то что сестренка постарше брата, мальчик заметно выше нее ростом. Так и выросли ребятишки, сейчас Гарри на целую голову превосходит Лизу.

Галкин* в настоящее время находится на гастролях в США и очень тоскует по семье. Ему только и остается, что перебирать архивы в телефоне да переписываться с родными. Причем воссоединится с женой и детьми шоумен сможет только в следующем месяце.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.