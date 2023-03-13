Белокурый, с большими серыми глазами: как сейчас выглядит подросший сын Саши Черно из «Дома-2»

Участники «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян растят сына Стефана под камерами. Но Саша Черно снимает еще и отдельные видео с участием наследника, чтобы все поклонники могли видеть, как меняется ее малыш.

На этот раз Саша Черно показала, как пытается отучить от соски Стефана, которому скоро исполнится три года.

Саша дает Стефану соску, тот сразу же запихивает ее в рот, не замечая, что мама чем-то намазала пустышку.