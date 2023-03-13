Белокурый, с большими серыми глазами: как сейчас выглядит подросший сын Саши Черно из «Дома-2»

Участники «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян растят сына Стефана под камерами. Но Саша Черно снимает еще и отдельные видео с участием наследника, чтобы все поклонники могли видеть, как меняется ее малыш.
На этот раз Саша Черно показала, как пытается отучить от соски Стефана, которому скоро исполнится три года.
Саша дает Стефану соску, тот сразу же запихивает ее в рот, не замечая, что мама чем-то намазала пустышку.
«Ничего подозрительного не замечаешь? Кака же? Большой мальчик же уже. Выплюнем? Выброси соску! Кака!» — уговаривает сына Саша Черно за кадром.
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Саша Черно призналась, что новая попытка отучить сына от соски потерпела крах.
«Решили отучить Стефана от соски, попытка номер 100000655553333888 раз», — подписала видео Саша Черно.
Стоит отметить, что сын Саши Черно — белокурый малыш со светлыми, серыми, глазами. Судя по детским снимкам Черно, Стефан — копия своей мамы.
Сын Саши Черно и Иосифа Оганесяна. Фото: скрин соцсети