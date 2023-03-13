Улучшения: объявлены хорошие новости про Костомарова

С 10 января родные и поклонники ждут хороших новостей из больницы, где борется за жизнь фигурист Роман Костомаров. Кажется, молитвы услышаны: у чемпиона улучшения. Об этом сообщает сайт Sport24, ссылаясь на свой источник.

«У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей», — передает сайт слова источника.

Напомним, фигурист угодил в реанимацию с двусторонней пневмонией, затем развился сепсис, из-за чего началась гангрена. Последовали операции по ампутации, фигуриста ввели в медикаментозный сон. Но злоключения не прекратились: случился инсульт, по некоторым данным, даже не один, а также начался менингит. Врачи опасались давать прогнозы о состоянии Костомарова.

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