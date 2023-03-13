«Вонючий рот предателя Родины»: Худяков не вынес шуток Галкина* о Жириновском

Роман Худяков прошелся в своих соцсетях по Максиму Галкину*, не выдержав его усмешек в адрес Владимира Жириновского.
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Напомним, сейчас в Сети распространяется активно ролик, на котором муж Аллы Пугачевой вспоминает, как Владимир Жириновский желает ему на день рождения уехать из России куда подальше. Люди в шоке, что политик опять выступил предсказателем, увидев судьбу комика, который действительно улетит позже в Израиль.
«Я желаю Галкину*, чтобы он превратился в маленькую мерзкую злобную рыбку и плыл отсюда к чертовой матери через Босфор и Дарданеллы», — сказал Жириновский.
«Галкин* на своих концертах добрался до моего учителя и наставника Владимира Вольфовича Жириновского и умудрился его память испоганить своим вонючим ртом предателя Родины. При этом на расстоянии видится, кто масштабная личность, а кто презираемый отброс, исторгнутый российским обществом, который никогда больше в нашей стране не появится. И похоронят Галкина*, вероятнее всего, на Западе — по прогнозу, который сделал Владимир Вольфович — его, «мелкую рыбешку», в «океане» сожрет «акула», — написал об этом Роман Худяков.