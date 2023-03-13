«Вонючий рот предателя Родины»: Худяков не вынес шуток Галкина* о Жириновском

Роман Худяков прошелся в своих соцсетях по Максиму Галкину*, не выдержав его усмешек в адрес Владимира Жириновского.

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Напомним, сейчас в Сети распространяется активно ролик, на котором муж Аллы Пугачевой вспоминает, как Владимир Жириновский желает ему на день рождения уехать из России куда подальше. Люди в шоке, что политик опять выступил предсказателем, увидев судьбу комика, который действительно улетит позже в Израиль.