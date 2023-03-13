Лера Кудрявцева собралась продавать свои трусики: поддалась на уговоры

Ведущая ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева призналась, что еще немного — и она начнет продавать свои трусики. Реализовать нижнее белье у нее просят настойчивые фанаты. И теледива, судя по всему, готова перейти к воплощению в жизнь нового бизнес-плана.
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Об этом блондинка заявила, отвечая на вопросы фолловеров в соцсети. Некий Денис попросил у нее продать белье.
«Денис, вы настойчивы. Мне нравится! Еще чуть-чуть, и я сдамся!» — призналась в ответ звезда.