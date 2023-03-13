Голубоглазый ангелок с кудряшками: вот такой Лиза Галкина была 8 лет назад — под стол пешком ходила

Шоумен Максим Галкин* улетел на месяц в США, чтобы заработать денег. Артист вынужден выступать чуть ли не каждый день, жену и детей видит разве что по видеосвязи. Сначала его обуяла ностальгия по России и своей школьной учительнице, а теперь он предался воспоминаниям о том, какими были его двойняшки Лиза и Гарри восемь лет назад.

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Галкин* запостил видео, как малютка Лиза шагает по замку в Грязи с кусочком хлебушка. Малышка с белокурыми кудряшками и огромными голубыми глазами внимательно смотрит в объектив, общается с папой, угощает его кусочком, а потом точно так же кормит братика Гарри.

«Лиза и Гарри, весна 2015-го», — подписал артист видео.

То есть на кадрах Лизе почти два годика. Из этой малютки уже выросла настоящая красавица с длинной косой и умным взглядом.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.