Бесштанная Волочкова разместила чресла на столе: смотрит невинно, будто ничего не натворила

Звезда сцены Анастасия Волочкова старается освещать каждое событие из своей жизни, причем не имеет значения, новый ли бойфренд у нее появился или это поход в спортзал. Даже на медицинские процедуры артистка берет с собой смартфон, чтобы сделать фотоотчет.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Звезда продолжает восстанавливаться после обострившейся травмы и практически ежедневно посещает различные процедуры. На этот раз она расположилась на столе, в ожидании сеанса, и позировала для фото без штанов. На балерине остался лишь свитер, но это не смутило звезду, - как ни в чем не бывало она устремила невинный взор прямо в кадр.