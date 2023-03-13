Новости шоу-бизнеса: мероприятие Познера отменили в Москве, Михайлов купил недвижимость в Дубае, Менщиков в Сочи отдыхает с незнакомкой

Меньщиков отдыхает в Сочи с незнакомкой

Экс-звезда «Дома-2» Степан Меньщиков без жены не скучает. Супруга Ангелина Монах улетела в Таиланд с дочерью, спровоцировав слухи о разводе. Шоумен отдыхает в Сочи в компании эффектной шатенки по имени Динара.

Творческий вечер Познера в Москве отменили

В Москве отменили творческий вечер журналиста и телеведущего Владимира Познера, назначенный на 8 апреля. Он должен был пройти в Московском международном доме музыки. Перенос уже не первый — ранее его передвинули с ноября прошлого года. Теперь совсем отказались проводить.

Стас Михайлов купил недвижимость в Дубае

Стас Михайлов приобрел в Дубае элитную недвижимость. Он обзавелся тремя апартаментами от застройщика премиум-класса. Двухкомнатные квартиры Михайлова находятся в 52-этажном комплексе The Palm Tower.