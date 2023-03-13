Рапунцель слила переписку мужа с любовницей: фото обнаженки Дмитренко гуляют по Сети

Готовящаяся к разводу с мужем Ольга Рапунцель продолжает топить Дмитрия Дмитренко. Обиды и претензии стремительно множатся, на днях мужчина обвинил жену в измене, в ответ она слила в Сеть его интимную переписку. Все бы ничего, только общался ее муж не с ней.

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Кадры Рапунцель опубликовала в Telegram. На снимках – скриншоты из мессенджера Дмитренко, который переписывался с некоей девушкой. Милая беседа чередовалась с фотографиями: на них мужчина делает селфи, а также демонстрирует «причиндал», как ранее рассказывала Рапунцель.

«Работа» - она такая, не знаешь, где придется раздеваться», – подписала кадры звезда реалити.

Сам Дмитренко пока не прокомментировал слив. Напомним, о разводе объявил именно он, спустя время на связь вышла Ольга, которая начала обвинять мужа в абьюзе, изменах, жадности и равнодушии к судьбе детей – их у пары, напомним, двое.