В маминых объятиях сон слаще: Фахрийе Эвджен нежно прижала к груди сынишку от Бурака Озчивита

Звезда сериала «Королек – птичка певчая» Фахрийе Эвджен наслаждается материнством. Актриса в начале года стала мамой во второй раз, у нее в браке с Бураком Озчивитом родился еще один сынок, нареченный Керемом. Старший Каран с появлением братика стал требовать от мамы больше внимания и пока привыкает, что он теперь у родителей не один.

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Звездная мама старается уделять достаточно времени первенцу. Накануне она укачала на своих руках, и малыш сладко уснул. Фото результата Эвджен опубликовала у себя в микроблоге.

Первенцу звезд в апреле будет уже 4 годика. А вот крошку Керема мама еще не показывала. Поэтому оценить, на кого больше похож второй сынок актеров, пока поклонники не смогли.