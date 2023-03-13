Елизавета Туктамышева с новой внешностью объявила о своем решении

Фигуристка Елизавета Туктамышева с наступлением весны захотела перемен. И начала, как водится, с внешности. Спортсменка обзавелась челкой, которую долго обдумывала и, наконец, решилась. Она показала, как теперь выглядит ее новая прическа, в Сети.

«Челке быть», - подписала снимок звезда спорта.

Туктамышева остановилась на объемной рваной челке, которую уже носила прежде. Тогда красотка получила от подписчиков кучу комплиментов, не поскупились на лестные отзывы фанаты и в этот раз.

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