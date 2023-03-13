Рудова разделась до бюстгальтера, чтобы показаться поклонникам: есть что предъявить!

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова улетела отдыхать в Дубай. Красавица решила сделать перерыв и переждать московские морозы на побережье Персидского залива. Снимков с пляжа у Рудовой в микроблоге практически нет, но актриса не изменяет себе и постит кадры в нижнем белье.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

После ужина Наталья поспешила оценить объемы живота, временно пришедшие на замену плоскому прессу. Красотка призналась, что напрягала его, как могла. Получившийся результат она предъявила в виде селфи подписчикам.

При этом, Рудова красовалась перед зеркалом в одном бюстгальтере и шортиках. Фанаты усыпали комплементами любимицу не только за красивый животик, но и пышный бюст.