По всем показателям: что происходит с организмом Романа Костомарова – последние новости о фигуристе

46-летний Роман Костомаров уже третий месяц борется с тяжелыми последствиями недуга в реанимации Коммунарки. Оказавшись в стенах больницы с двусторонней пневмонией, фигурист столкнулся с сепсисом, ему сделали ампутацию на ногах и руках, а потом случился инсульт. Теперь звезду льда пытаются вывести из медикаментозного сна, чтобы оценить его состояние.

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По последним данным, просочившимся в СМИ, у Костомарова появилась положительная динамика, которую наблюдают врачи с прошлой недели. Об этом передает сайт Sport24, ссылаясь на свой источник.

«У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей», - передает сайт слова источника.

От Костомарова не отходит жена Оксана Домнина. Чтобы не привлекать внимания посторонних, она переодевается медсестрой и находится рядом с мужем, читает ему книги.