Макс Барских не выступит на премии Муз-ТВ: телеканал опроверг заявление Поплавской

Телеканал Муз-ТВ опроверг информацию о том, что поливавший грязью россиян Макс Барских выступит на их ежегодном вручении премии. Раннее о приезде оскандалившегося артиста сообщила Яна Поплавская. Как оказалось, актриса была дезинформирована – источником для нее стал фейковый сайт.

«Сообщаем вам, что официальными источниками информации о телеканале «МУЗ-ТВ» являются: сайт телеканала www.muz-tv.ru, сайт www.muztube.ru и верифицированные аккаунты телеканала «МУЗ-ТВ» в социальных сетях. Все остальные источники какой-либо информации о телеканале «МУЗ-ТВ», объявляющие себя официальными, являются фальшивыми или пиратскими. Просим вас проявлять бдительность и доверять только той информации, которая исходит из официальных источников телеканала «МУЗ-ТВ», - подчеркивает пресс-служба телеканала.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»