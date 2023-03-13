Агутин показал внебрачную дочку от балерины: скрывал, а теперь просит внуков

54-летний певец Леонид Агутин в своем микроблоге показал старшую дочь Полину, которая 13 марта отмечает свой день рождения. Звездный папа с теплотой и нежностью обратился к наследнице, признался в любви и попросил внуков.

«Старшенькая моя, умница и папина гордость! Ниточка, которая нас связывает крепка. Она не рвется и не путается по дороге, потому что души наши родственны. Я тебя люблю, доченька, и поздравляю нас всех с твоим днем рождения! Желаю тебе мира и добра, любви и счастья! И очень уже серьезно жду внука, ну или внучку!» - написал артист в адрес именинницы.

Полина родилась во внебрачных отношениях Агутина с балериной Марией Воробьевой в 1996 году. Но первенца артист не воспитывал – через год он уже ушел к другой, ставшей его законной женой певице Анжелике Варум. О существовании Полины знали лишь родные, а также самые преданные фанаты артиста.

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