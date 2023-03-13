Невестка Орбакайте едва прикрыла прелести на пляже Майами: в интимных местах белеет незагорелая кожа

Пока внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков в США вынужден и в выходные, и в праздники трудиться не покладая рук, его жена Алена Краснова ни в чем себе не отказывает.

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Прошедший уикенд Алена предпочла провести на пляже Майами. И изрядно загорела – границы нетронутой солнцем кожи со смуглыми участками контрастируют очень ярко. Невестка Орбакайте продемонстрировала сие зрелище, позируя на фото в пляжном образе.

Облачившись в модный шоколадный наряд, состоящий из монокини с экстремально откровенными деталями, Краснова скинула с себя пляжную тунику. Лучи солнца потоком полились на нее, и в этот момент камера телефона запечатлела беззаботную и расслабленную жену Преснякова.