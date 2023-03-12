«Король Филипп, ты три сезона меня ждал!»: стало известно, кто скрывался в Маске Пиковой дамы на шоу «Маска»

В эфир телеканала НТВ в это воскресенье, 12 марта, вышел пятый выпуск четвертого сезона самого охраняемого проекта - шоу «Маска», в финале которого был разоблачен четвертый по счету участник.
Номинантами на вылет стали Феникс, Скунс и Пиковая дама. Скунса спасли зрители в зале. Феникса - жюри.
Судьи шоу решили, что настала очередь разоблачаться Пиковой даме. Практически единогласно было заявлено, что в Маске - певица Жасмин.
«Дорогая девочка моя, ты знаешь, что это шоу, в конце которого Маски срываются. Спасибо тебе, очаровательная Жасмин», - обратился к Пиковой даме Филипп Киркоров.
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Версия судей оказалась верной. Под Маской была певица Жасмин.
«Король Филипп, ты три сезона меня ждал!» - обратилась Жасмин к Киркорову.
«С первой программы меня не покидало чувство, что там что-то красивое, родное талантливое», - ответил Филипп Киркоров Жасмин.
Напомним, теперь в шоу «Маска» осталось десять участников.
Певица Жасмин - Пиковая дама на шоу «Маска». Фото: кадр программы