«Король Филипп, ты три сезона меня ждал!»: стало известно, кто скрывался в Маске Пиковой дамы на шоу «Маска»

В эфир телеканала НТВ в это воскресенье, 12 марта, вышел пятый выпуск четвертого сезона самого охраняемого проекта - шоу «Маска», в финале которого был разоблачен четвертый по счету участник.

Номинантами на вылет стали Феникс, Скунс и Пиковая дама. Скунса спасли зрители в зале. Феникса - жюри.

Судьи шоу решили, что настала очередь разоблачаться Пиковой даме. Практически единогласно было заявлено, что в Маске - певица Жасмин.