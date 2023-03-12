«Поливал страну помоями»: Яна Поплавская возмутилась, увидев Макса Барских в числе звезд, которые выступят на премии Муз-ТВ

Актриса Яна Поплавская в телеграм-канале возмутилась тем, что своими глазами увидела на сайте телеканала Муз-ТВ. По словам звезды, ссылку ей прислали друзья. В числе артистов, которые выступят на церемонии вручения премии Муз-ТВ, значится исполнитель Макс Барских.
«Мне позвонили возмущенные друзья-артисты и прислали ссылку на сайт, где продаются билеты на премию Муз-ТВ 2 июня с участием Макса-Миколы», - поделилась Яна Поплавская.
Она дала понять, что возмущена ситуацией до глубины души. Актриса предположила, что это могло случиться, скорее всего, по чьей-то нелепой ошибке.
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Согласно афише, Макс Барских выступит на премии Муз-ТВ. Фото: скрин сайта Муз-ТВ
«Вопрос к организаторам: а как это получается? Барских полил страну помоями, запретил слушать свои песни русским. И так спешно бежал, что кинул всех зрителей, купивших билеты на его концерты. И вроде бы ему запрещен въезд в Россию. И как можно объяснить его участие в этой прекрасной премии?» - высказалась Яна Поплавская в телеграм-канале.