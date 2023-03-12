Будет красавицей, как мама: как сейчас выглядит семилетняя дочка Екатерины Климовой от Гелы Месхи

Актриса Екатерина Климова - мама четверых детей, которых родила от троих мужчин. Младшей дочери Екатерины Климовой от актера Гелы Месхи в сентябре исполнилось семь лет. И судя по всему, наследница звездных родителей растет артистичной девочкой.
Екатерина Климова разместила в микроблоге снимок Беллы, на котором та выглядит очень убедительно, примерив на себя роль примерной девочки с косичками.
Белла сидит на подоконнике у большого окна. Она облачена в стильный костюм из денима. Увидев снимок, поклонники тут же пришли к выводу, что Белла унаследовала красоту своей мамы, актрисы Екатерины Климовой.
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Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Фото: соцсети
Напомним, дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла родилась 30 сентября 2015 года. В 2019-м году родители Беллы развелись.