«Оторвали голову на всю жизнь. Мстят до сих пор»: Пугачева припоминает Киркорову интрижку с Королевой

Поп-король Филипп Киркоров стал гостей юбилейного шоу певицы Наташи Королевой в Кремле. Сначала он подпевал Наташе Королевой из зрительного зала, а затем поднялся на сцену. Звезды ударились в воспоминания о былых годах.
Наташа Королева сообщила, что у них с Филиппом Киркоровым много лет назад мог состояться весьма провокационный дуэт. Но не случилось. Филипп Киркоров дал понять, что против выступила Алла Пугачева, на которой он в те годы был женат. Имени певицы он не назвал, но все прекрасно поняли, о каком влиятельном человеке идет речь.
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«Дуэт не только на сцене, но и в жизни. Но мы, будучи целомудренными и верными половинками своих половинок, дали себе резко по тормозам. И все ограничилось только красивым выходом на сцену. Помнишь, ты у меня на плечах... Нам за это было потом. Очень сильно было. Особенно мне! Оторвали голову на всю жизнь. Мстят до сих пор!» - рассказал Филипп Киркоров со сцены.
По материалам mk.ru.