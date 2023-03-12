«Оторвали голову на всю жизнь. Мстят до сих пор»: Пугачева припоминает Киркорову интрижку с Королевой

Поп-король Филипп Киркоров стал гостей юбилейного шоу певицы Наташи Королевой в Кремле. Сначала он подпевал Наташе Королевой из зрительного зала, а затем поднялся на сцену. Звезды ударились в воспоминания о былых годах.

Наташа Королева сообщила, что у них с Филиппом Киркоровым много лет назад мог состояться весьма провокационный дуэт. Но не случилось. Филипп Киркоров дал понять, что против выступила Алла Пугачева, на которой он в те годы был женат. Имени певицы он не назвал, но все прекрасно поняли, о каком влиятельном человеке идет речь.

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