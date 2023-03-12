Последние новости о состоянии тяжелобольного фигуриста Романа Костомарова: что известно на 12 марта

Стала известна последняя информация о тяжелобольном фигуристе, олимпийском чемпионе в танцах на льду, 46-летнем Романе Костомарове.
По словам источника, знакомого с ситуацией, Роману Костомарову стало лучше.
«У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей», - рассказал инсайдер из медицинских кругов на условиях анонимности.
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Напомним, это первая позитивная информация, внушающая оптимизм, за последние несколько дней. Ранее сообщалось, что состояние Романа Костомарова, находящегося в коме, врачам стабилизировать не удается. Говорилось, что у спортсмена прогрессирует некроз конечностей.
По материалам Sport24.