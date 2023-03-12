Последние новости о состоянии тяжелобольного фигуриста Романа Костомарова: что известно на 12 марта

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, это первая позитивная информация, внушающая оптимизм, за последние несколько дней. Ранее сообщалось, что состояние Романа Костомарова, находящегося в коме, врачам стабилизировать не удается. Говорилось, что у спортсмена прогрессирует некроз конечностей.

По материалам Sport24.