«Ты черная вдова?»: Киркоров неприятно удивился, увидев, в чем пришла Тодоренко на шоу «Маска»

На НТВ в это воскресенье, 12 марта, в эфир вышел пятый по счету выпуск четвертого сезона шоу «Маска». В проекте осталось одиннадцать участников, три Маски уже разоблачены.
С приветственным словом в начале съемок выступил председатель судейской коллегии шоу, поп-король Филипп Киркоров. Он признался, что ему надоела зимняя погода в Москве, и пообещал, что тепло обязательно наступит на этой неделе.
Затем Филипп Киркоров обратил свой взор на соседку по жюри - Регину Тодоренко. Та пришла на съемки, облачившись в траурное одеяние.
«Почему ты сегодня черная вдова?» - удивленно спросил Киркоров у Тодоренко.
Филипп Киркоров, Регина Тодоренко в черном и Тимур Родригез. Фото: кадр программы
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«Я не черная вдова!» - возмутилась Регина Тодоренко.
Поскольку Тодоренко в этом сезоне облачается в кино-героинь, Киркоров предположил, что Регина примерила образ Анны Карениной. Но оказалось, Регина Тодоренко косплеила Маргариту из «Мастера и Маргариты».