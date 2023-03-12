«Ты черная вдова?»: Киркоров неприятно удивился, увидев, в чем пришла Тодоренко на шоу «Маска»

На НТВ в это воскресенье, 12 марта, в эфир вышел пятый по счету выпуск четвертого сезона шоу «Маска». В проекте осталось одиннадцать участников, три Маски уже разоблачены.

С приветственным словом в начале съемок выступил председатель судейской коллегии шоу, поп-король Филипп Киркоров. Он признался, что ему надоела зимняя погода в Москве, и пообещал, что тепло обязательно наступит на этой неделе.

Затем Филипп Киркоров обратил свой взор на соседку по жюри - Регину Тодоренко. Та пришла на съемки, облачившись в траурное одеяние.