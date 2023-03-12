Без платья лучше: Каролина Севастьянова эффектно упаковала грудь в струящемся наряде с леопардовым принтом – волнующие изгибы

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова эти мартовские дни проводит в Дубае.

Красотка обладает роскошной фигурой и обожает разоблачаться. А теплые страны - лучшее место для того, чтобы неустанно демонстрировать свои прелести. Каролина Севастьянова в микроблоге поделилась снимком, на котором запечатлена на берегу моря.

Она нарядилась в полупрозрачную тунику в пол с леопардовым принтом. Наряд подчеркнул эффектную грудь Каролины Севастьяновой и плавные изгибы ее тела.

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